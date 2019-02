© foto di Insidefoto/Image Sport

Niente +3 per Giovanni Simeone, salvo nuovi clamorosi colpi di scena. Il sito della Lega Serie A non ha infatti attribuito il gol del momentaneo 1-0 per la Fiorentina contro l'Inter all'attaccante argentino, optando per l'autorete del difensore avversario Stefan de Vrij. Il 'Cholito' aveva messo dentro su assist di Chiesa dopo pochi secondi dal fischio d'inizio con la deviazione decisiva dell'ex Lazio.