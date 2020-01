© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centravanti brasiliano Pedro non era presente all'uscita della squadra dal Centro Sportivo Davide Astori prima di iniziare la seduta di rifinitura in vista della SPAL. Questo può essere un segnale importante, se non decisivo, in merito alle sirene di mercato che hanno dato nelle ultime ore il giocatore vicino ad un ritorno in patria.