© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato della Fiorentina da Sportitalia. Pantaleo Corvino ha escluso la possibilità di arrivare a Stefan El Shaarawy e Domenico Berardi, viste le richieste troppo esose dei rispettivi club. La società viola aveva chiuso per Mario Pasalic, con cui c'era già l'accordo, ma non ha accontentato il Chelsea e adesso l'Atalanta è in vantaggio. Al momento ci sono speranze soltanto per Marko Pjaca, per cui si può ancora convincere la Juventus a farlo alle condizioni dei toscani. Il 'sì' del croato già c'è, se i bianconeri non saranno accontentati da altre società potrebbe alla fine accettare le avances della dirigenza viola.