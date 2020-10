Fiorentina, niente paura per il futuro di Castrovilli. Commisso ritiene il suo rinnovo una formalità

vedi letture

Dopo la partenza di Chiesa, la Fiorentina ha creato un legame forte con Gaetano Castrovilli, talento scoperto da Corvino nella Primavera del Bari. E’ costato un milione e mezzo, adesso ne vale almeno settanta - sottolinea il Corriere dello Sport - ma per il presidente Commisso non ha prezzo. Ha un contratto fino al 2024, ma c’è un patto preciso, c’è la voglia di proseguire insieme: l’accordo verrà prolungato di un anno e l’ingaggio aumenterà. Commisso considera una formalità la firma di Castrovilli. Un motivo in più per dimenticare Chiesa e la sua decisione di andare alla Juve.