Fiorentina, niente scambio Benassi-Praet con la Samp. No del belga

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Fiorentina e Sampdoria avrebbero provato un'operazione di mercato che portasse ad uno scambio di centrocampisti, con Marco Benassi che sarebbe passato in blucerchiato e il belga Dennis Praet che avrebbe percorso la strada opposta. L'affare però non sarebbe riuscito per volontà del doriano, che vorrebbe accasarsi in una big e qualora rimanesse in Italia, darebbe comunque precedenza alla Samp.