Fiorentina, niente voli. Anche se ora l'Europa è più vicina della zona rossa

© foto di Giacomo Morini

Una delle parole d'ordine di Beppe Iachini da quando siede sulla panchina della Fiorentina è equilibrio. Una dote richiesta in questo momento anche al tifoso viola, reduce da una partenza sprint da parte del nuovo allenatore, imbattuto dopo quattro uscite, con l'unico pareggio - a Bologna - arrivato in pieno recupero, su magia di Orsolini da fermo. Con i due successi consecutivi in campionato, poi, la Fiorentina è adesso a quota 24 punti assieme a Bologna, Udinese e Napoli. Come naturale conseguenza di una classifica ancora molto corta, significa che ad oggi la zona salvezza - fino a qualche giorno fa pericolosamente vicina - dista 9 punti, mentre il sesto posto, occupato dal Cagliari ed ultima garanzia di un accesso diretto all'Europa League, solamente 6. Chiaro, le prospettive possono cambiare anche a stagione in corso, ma difficilmente - anche per ammissione degli stessi dirigenti - è ipotizzabile pensare a questa squadra come in grado di giocarsi certe piazze, se si va a ragionare sulle lunghe distanze. Impossibile poi credere che certi pensieri circolino nella mente di un uomo low profile e tremendamente pragmatico quale Iachini. Anzi, a chiederglielo sarebbe probabilmente lui a mettere un freno per primo. Gli slanci sono vietati, specie se la storia recente - recentissima - racconta di mostruose difficoltà. Testa bassa e pedalare, alla fine poi si fanno i conti... Così probabilmente direbbe.