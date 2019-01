Fiorentina, Nizza in pressing per Eysseric. Thereau vuole restare

© foto di Giacomo Morini

Punto sulle uscite della Fiorentina a cura de La Nazione. I primi indiziati a lasciare Firenze sono Cyril Thereau e Valentin Eysseric, ai margini della rosa di Pioli. Sul primo era forte l'interesse del Cagliari, al quale però la punta francese ha detto no perché vuole concludere il suo contratto alla Fiorentina. Le cose si potrebbero sbloccare di nuovo nel caso i sardi fossero disposti a prolungare la durata del contratto, cosa difficile che accada. Restano comunque in piedi le ipotesi SPAL e Parma. Per l'ex Nizza invece sono arrivate molte offerte, ma nessuna soddisfa ancora Corvino. La principale indiziata resta la sua ex squadra in Francia, si continua a trattare.