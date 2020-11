Fiorentina, no ad un altro traghettatore: i dubbi su Ballardini, Mazzari e D'Aversa

Il QS in edicola questa mattina scrive che la Fiorentina ha deciso di portare Beppe Iachini fino alla partita contro il Parma per poi capire se il tecnico occupi una posizione realmente salda, cioè se la sua panchina sia davvero legata a una possibile vittoria, o se a prescindere dal risultato di sabato il suo futuro sia già segnato. Quanto ai possibili successori, si vorrebbe evitare magari fra un anno una nuova situazione simile a quella attuale, ovvero con un allenatore fresco di conferma ma già in difficoltà di rendimento e di prospettive. Ballardini rappresenta alla perfezione questo tipo di dubbio, ma anche su D’Aversa e sullo stesso Mazzarri le perplessità sono legate soprattutto a come gestire l’accordo con la fine del campionato in corso: nessuno di loro accetterà mai di firmare con la Fiorentina un patto a termine.