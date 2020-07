Fiorentina, nome nuovo per l'attacco: nel mirino Sorloth del Crystal Palace

vedi letture

Spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Si tratta, stando a quanto riportato da Tuttosport di ALexander Sorloth, centravanti norvegese di proprietà del Crystal Palace ma oggi in prestito in Turchia al Tabzonspor. Il giocatore ha una valutazione di 25 milioni di euro e per il momento potrebbe essere una possibilità per i viola solo in caso di partenza di uno fra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic.