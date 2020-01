© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina - dopo l'1-1 maturato quest'oggi - è imbattuta da sei partite di Serie A al Dall'Ara contro il Bologna (3 vittorie e 3 pareggi), la striscia più lunga senza sconfitte in casa dei rossoblù dagli anni '70. Una magra consolazione per la squadra di Iachini - all'esordio sulla panchina viola - che resta comunque ancora invischiata nelle zone basse della classifica. Il gol di Benassi (non segnava dal gennaio 2019 in A), infatti, non è servito a coprire le lacune in attacco dei viola, che ultimamente non riescono neanche a proteggere la porta di Dragowski: la Fiorentina ha subito gol per 10 partite consecutive in Serie A (19 reti).