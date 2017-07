Fiorentina, non ci sono offerte per Badelj: può restare in viola

© foto di Federico De Luca

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Corvino deve sfoltire la rosa, cercando di piazzare i giocatori in esubero. Fra questi c'è Mati Fernandez, che potrebbe essere nuovamente offerto al Milan. Capitolo Badelj: il procuratore da tempo spara a zero contro la Fiorentina, ma ad oggi non ha portato offerte concrete. Per questo il croato potrebbe restare fino alla scadenza del contratto.