Fiorentina, non ci sono offerte per Chiesa: Commisso punta al rinnovo

vedi letture

Il futuro di Federico Chiesa continua ad essere un rebus per la Fiorentina. Il giocatore è reduce da una stagione non troppo esaltante e la sua valutazione di 70 milioni appare un po' stonata nel mercato post COVID: in caso di mancata partenza, Commisso intende sedersi al tavolo per prolungare l’accordo almeno di un anno oppure inserendo una clausola. Il giocatore prende tempo, ma da Firenze mandano un avviso ai naviganti: una cessione negli ultimi giorni di mercato è esclusa, chi vuole il giocatore dovrà presentare presto un'offerta alla Fiorentina. Lo riporta Il Corriere della Sera.