Il mercato della Fiorentina non finisce con Franck Ribery. Tuttosport oggi in edicola va anche oltre all'arrivo dell'esterno francese ex Bayern Monaco in viola e spiega che adesso la dirigenza sta lavorando per prendere uno tra Domenico Berardi del Sassuolo e Rodrigo De Paul dell'Udinese. Il giocatore del club di Squinzi costa circa 30 milioni di euro, per l'argentino invece la Fiorentina spera che i friulani abbassino le pretese.