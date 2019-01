© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina non molla la pista che porta a Marko Rog. Secondo quanto riportato da La Nazione il Napoli sta spingendo il giocatore in direzione di Siviglia ma il croato continua a non ascoltare le proposte di addio del club e potrebbe esserci proprio la Fiorentina a tenere nel dubbio le mosse del centrocampista.