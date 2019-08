Fiorentina, non solo Badelj. Piace Berge, costa 20 milioni

© foto di Giacomo Morini

Non solo Milan Badelj per il centrocampo della Fiorentina. I viola hanno messo gli occhi anche su Sander Berge, norvegese classe 1998 del Genk. I belgi chiedono per il giocatore 20 milioni di euro, riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, cifra ritenuta al momento troppo alta. 21 anni, nell'ultima stagione Berge ha raccolto 40 presenze in tutte le competizioni contribuendo alla vittoria in campionato della sua squadra.