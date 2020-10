Fiorentina, non solo Callejon: per il dopo Chiesa si pensa anche a Deulofeu

La Fiorentina lavora al dopo Federico Chiesa nel caso in cui il calciatore dovesse accasarsi alla Juventus nelle ultime ore di mercato. Come riportato da Sky Sport, infatti, oltre José Maria Callejon il club viola starebbe sondando anche il profilo di Gerard Deulofeu. Il 26enne del Watford non è considerato un’alternativa allo spagnolo ex Napoli, anzi i due potrebbero arrivare insieme in viola. Sondato anche Islam Slimani, attaccante del Leicester che piace anche al Torino.