Fiorentina, non solo i big: anche Terracciano si è guadagnato il rinnovo fino al 2023

vedi letture

Archiviata la finestra estiva di mercato, l’attenzione in casa Fiorentina si sposta sui prolungamenti di contratto. In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - presto arriverà anche il momento di Pietro Terracciano, il vice Dragowski che aveva solleticato la fantasia di alcune realtà estere ma che il club viola non ha mai messo sul mercato. Ha un contratto con scadenza 2021 e c’è già una intesa di massima per allungare di un paio d’anni, al 2023, magari con una ulteriore opzione.