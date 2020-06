Fiorentina, non solo mercato: Iachini è sotto esame. E Commisso non può sbagliare ancora

Sulle pagine de La Nazione viene dedicato spazio alla situazione di Beppe Iachini alla Fiorentina, valutando i pro e i contro della sua riconferma sulla panchina viola: tra i meriti che nessuno può smentire da parte del tecnico c'è quello di aver invertito la rotta quando la Fiorentina era sest’ultima dopo aver messo insieme un punto in cinque partite. Tra i demeriti che in molti gli rimproverano o valutano con sospetto, c'è però la mancata evoluzione di un gioco utilitaristico che proietta sul prossimo campionato l’ombra di piccole ambizioni.

Incentivo e stress - Dopo l'errore della conferma di Montella, stavolta il presidente non potrà sbagliare ancora: l'accordo per la conferma del tecnico dovrà essere totale (per l'Aeroplanino non tutti erano d'accordo). E Iachini? Per il tecnico questa situazione di incertezza rappresenta un incentivo e insieme una fonte di stress.