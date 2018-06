Fiorentina, non solo Napoli: è assalto da mezza Europa per Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Federico Chiesa. La Fiorentina ha già spiegato che "è nelle condizioni di resistere a ogni tentazione". Però il Napoli non molla e pensa a un'offerta da 50 milioni di euro più contropartita tecnica. In vista ci sarebbero anche maxi offerte dall'estero e non sarà certo semplice per i gigliati resistere a un'asta che si prospetta di livello internazionale per uno dei migliori talenti del calcio azzurro.