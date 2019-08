Fiorentina, non solo Politano: si avvicina Pedro, operazione da 18 milioni

Non solo Politano, la Fiorentina in questi minuti lavora per chiudere anche il colpo Pedro Guilherme Abreu dos Santos. Secondo quanto riporta Sky Sport, il giovane attaccante del Fluminense è sempre più vicino a vestire la maglia gigliata in prestito oneroso da tre milioni di euro con diritto di riscatto (obbligo una volta raggiunte determinate condizioni) a 15 milioni e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.