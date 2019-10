© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Franck Ribery, squalificato per tre giornate, e Luca Ranieri, out per il prossimo match di campionato. Contro il Sassuolo, non siederà sulla panchina della Fiorentina nemmeno l'allenatore Vincenzo Montella. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per un turno l'allenatore viola: "Per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara un'espressione intimidatoria".

Per Montella anche 15mila euro di multa.