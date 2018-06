Fiorentina, non solo Soucek. Occhi su Battaglia e Skhiri

Sulle pagine di oggi di Tuttosport trovano spazio anche alcuni temi viola, in particolare quelli legati al mercato e alla ricostruzione del centrocampo: secondo il quotidiano, la Fiorentina va a caccia di due mediani dopo gli addii di Badelj e quelli prossimi di Cristoforo e Sanchez (il primo tornerà in Spagna, mentre il colombiano andrà in Cina). I nomi per la linea centrale viola sono quelli di Tomas Soucek, Rodrigo Battaglia e Ellyes Skhiri.