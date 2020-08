Fiorentina, non solo Zurkowski a Empoli: si trattano i prestiti di Terzic, Ranieri e Gori

La Fiorentina ha aperto un canale preferenziale nei rapporti con l'Empoli dopo l'affare Zurkowski che dovrebbe restare in azzurro. Oltre al polacco però, i viola potrebbero cedere in prestito anche altri giocatori, visto che tra le parti si tratta anche per Terzic, Gori e Ranieri. Tanti nomi che potrebbero anche favorire l'approdo al Franchi di Ricci, centrocampista che piace molto ai dirigenti gigliati ma anche a tanti altri club in Italia e all'estero. A riportarlo è La Nazione.