© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hamed Traoré, centrocampista dell'Empoli, ha firmato un contratto fino al 2023 con la Fiorentina, alla quale si unirà a partire dalla prossima stagione. Secondo la Lega, però, il trasferimento non è ancora ufficiale. Il classe 2000 deve sottoporsi nei prossimi giorni - ovvero quelli che cadranno in corrispondenza della sosta causa Nazionali - ad ulteriori approfondimenti medici: un inter scrupoloso che la Fiorentina applica a maggior ragione su ragazzi giovani e che non ha potuto completare negli ultimi giorni di mercato a gennaio. I club hanno comunque un impegno di massima e la volontà di andare avanti in questa operazione ratificandola a giugno qualora, ovviamente, tutti i controlli e gli approfondimenti medici da eseguire risultino soddisfacenti.