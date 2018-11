Fiorentina, Norgaard: "Ho detto subito sì ai viola. Presto il mio momento"

© foto di Giacomo Morini

La Nazione oggi in edicola propone l'intervista concessa da Christian Norgaard a proposito dei suoi primi mesi a Firenze, partendo dal momento in cui è arrivata la decisione di venire a giocare alla Fiorentina: "E’ stato tutto rapidissimo, roba di 5-6 giorni. Non pensavo all’Italia e a Firenze. Poi è arrivata l’offerta e quando mi hanno chiesto se ero disposto ad accettare la Fiorentina non ci ho messo più di 5 minuti a decidere. Perché gioco poco? Perché non sono io che scelgo la formazione (ride, ndr). Battute a parte, credo che il nostro sia un centrocampo ricco di tanta qualità. Il tecnico sa che può sempre contare su di me, anche se all’inizio ho avuto bisogno di calarmi al meglio in queste nuove dinamiche. Il campionato, però, è lungo e non ho dubbi sul fatto che presto arriverà anche il mio momento. Chi sono? Un centrocampista difensivo, mi piace organizzare il gioco, cercare di dettare il ritmo per cercare di accrescere la qualità della manovra della squadra e far giocare meglio tutto il gruppo".