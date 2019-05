Fiorentina, Norgaard torna al Brondby? Il ds: "È infelice a Firenze"

© foto di Giacomo Morini

Christian Norgaard potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione? Il centrocampista non ha brillato, in questa stagione in viola, e ai microfoni di tipsbladet.dk il ds del Brondby, Ebbe Sand, ha parlato della possibilità di un ritorno: "Non posso ancora dire con chi stiamo negoziando o per chi stiamo negoziando. Però posso dire che siamo a conoscenza che Christian non è felice a Firenze. Vedremo questa estate se riusciremo a riprenderlo".