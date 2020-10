Fiorentina, novanta minuti di speranza: Iachini si gioca panchina e futuro con l'Udinese

vedi letture

Martedì è arrivata la conferma direttamente dalla voce di Rocco Commisso, ma anche Beppe Iachini sa - e l'ha ribadito pure il presidente - che il suo futuro da allenatore della Fiorentina è inequivocabilmente legato a doppia mandata ai risultati. Quelli che stanno mancando, ultimo ma non ultimo il pareggio subito in rimonta dallo Spezia, in un avvio di stagione che a livello di calendario lasciava presagire tutt'altro andamento. Un passo ben lontano da quello indicato da Commisso, che aveva parlato di una media da 58 punti (ad oggi sarebbero 38...) al momento più che mai disattesa. La partita interna contro l'Udinese può essere l'occasione per invertire una tendenza non esaltante e consolidare almeno un po' di più posto e futuro: la speranza, la stessa che probabilmente accompagnerà Iachini nei novanta minuti della partita come sentimento predominante, è che tra le mura amiche, dove è arrivato il primo e fin qui unico successo stagionale contro il Torino, una Fiorentina che dovrebbe arrivare a piene forze all'impegno, cambi passo e si assesti in posizioni che più le si addicono. Pena un cambio di guida tecnica fino a qui solamente teorizzato, ma che diventerebbe inevitabilmente concreto in caso di un passo ancora così balbettante.