Fiorentina, nuova offerta a Badelj: triennale da 1,3 milioni più bonus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il corteggiamento della Fiorentina per Milan Badelj. Il croato, come noto, è in scadenza di contratto ma il club viola non si è ancora rassegnato all'idea di vederlo partire tanto che negli ultimi giorni ha presentato una nuova offerta al centrocampista: triennale da 1,3 milioni di euro più bonus. Il diretto interessato continua a riflettere ma Stefano Pioli ha aperto a una sua permanenza: "Per quel che dice e che fa, secondo me vuole restare". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.