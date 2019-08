© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina insiste per Franck Ribery. Come riportato da Sky nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti ed è arrivata l'apertura del giocatore. Già nella giornata di domani potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Ribery, riporta l'emittente satellitare, ha offerte importanti anche da Dinamo Mosca e Spartak Mosca in Russia.