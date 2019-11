Fiorentina, nuovo progetto per lo stadio: investimenti da 150 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine de La Nazione viene raccontato un progetto alternativo per il nuovo stadio alla Mercafir, arrivato alla Fiorentina dallo studio "Pierattelli Architetture". La struttura potrebbe contenere 40mila posti e avrebbe un perimetro di 600 metri e un altezza che varierebbe da 30 a 40 metri.. All'esterno sarebbe caratterizzato da uno schema a rombi dipinti con i colori sociali della squadra: viola, bianco e rosso (vedi foto), così da assumere la forma di un fiore se visto dall'alto. Lungo la parte più esterna sarebbe prevista una galleria commerciale, a doppio volume, suddivisa in negozi intervallati dagli ingressi e dalle scale.

L’investimento si aggirerebbe sui 150 milioni di euro, mentre i tempi di realizzazione sono stimati in due anni: è questo il nuovo progetto proposto a Commisso per lo stadio in zona Mercafir.