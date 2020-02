© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Rocco Commisso continua a lavorare per provare a costruire il nuovo stadio della Fiorentina ma l'incontro avvenuto nella giornata di ieri con il Sindaco di Firenze non ha dato i frutti sperati. Secondo quanto riportato da La Nazione il proprietario del club viola sarebbe infatti amareggiato dal ritardo di 6-8 mesi già accumulato sull'attuale idea prioritaria, quella dell'area Mercafir. Al vaglio anche rischi, pericoli ma soprattutto vincoli: in primis quello aeroportuale legato alla pronta estensione del Vespucci di Firenze, fonte di preoccupazione vista la vicinanza con l'attuale mercato ortofrutticolo.