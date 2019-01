© foto di Federico De Luca

Pedro Obiang vuole tornare in Italia e dopo lo stop alla trattativa tra Fiorentina e West Ham i viola proveranno a rifarsi sotto nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pantaleo Corvino non ha mollato la presa sul centrocampista e proverà a fare leva sulla sua volontà per convincere il presidente degli Hammers a cedere il calciatore a titolo definitivo.