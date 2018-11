Fiorentina, obiettivo Berge: Norgaard possibile contropartita

© foto di Giacomo Morini

Obiettivo Sander Berge per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione i viola sono ancora sulle tracce del centrocampista del Genk e per convincere il club belga ad abbassare le pretese potrebbero inserire nella trattativa Christian Nørgaard, mediano che non sta trovando spazio nella formazione di Stefano Pioli.