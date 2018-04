Fiorentina, obiettivo Brignola: ieri Corvino era a Benevento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, nella giornata di ieri era a Benevento per assistere alla sfida tra i sanniti e l'Hellas Verona. Secondo il Corriere Fiorentino oggi in edicola, nel mirino del club gigliato c'era Enrico Brignola, esterno d'attacco classe '99. Al Vigorito sono stati avviati i contatti in vista della prossima finestra di calciomercato.