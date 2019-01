Amadou Diawara obiettivo per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione il club viola segue da vicino il giocatore del Napoli e potrebbe chiederlo in prestito secco fino a giugno, in modo da dare a Pioli un'altra alternativa in mediana. Il giocatore è ormai fuori dai progetti di Carlo Ancelotti.