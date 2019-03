Fiorentina, obiettivo riscatto: lunedì incontro Corvino-agente Mirallas

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante della Fiorentina, Kevin Mirallas, potrebbe presto diventare un giocatore dei viola definitivamente. Il riscatto è fissato a 7,5 milioni di euro. Troppi per le casse viola, soprattutto per un giocatore a breve 32enne. Sarà compito, quindi, di Pantaleo Corvino cercare di abbassare le pretese dall'Inghilterra, puntando, quindi, su un riscatto di gran lunga inferiore. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, lunedì si terrà un incontro tra il ds viola e il procuratore di Mirallas, Christophe Henrotay. In questo incontro ci sarà sicuramente modo di fare un punto della situazione sul futuro del belga, e verranno anche gettate le basi a proposito di un eventuale riscatto da parte della Fiorentina.