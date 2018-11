Fiorentina, occhi in Francia e in Belgio per il mercato di gennaio

© foto di Federico De Luca

Il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi e la Fiorentina sta iniziando a valutare i primi nomi per rafforzare la squadra. Come riporta La Nazione, il club viola si muove in Francia ed in Belgio. Il primo nome è quello di Ismaila Sarr, classe 1998, jolly offensivo senegalese tesserato per il Rennes. Sempre in Francia, per la precisione a Bordeaux, la Fiorentina segue anche Samuel Kalu, classe 1997 della Nigeria. Passiamo al Belgio, dove la Fiorentina è tornata su Sender Berge del Genk, centrocampista classe '98 già seguito dai viola durante il mercato estivo.