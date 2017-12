Fiorentina, occhi in Francia: piace Salibur del Guingamp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva dalla Francia una notizia di mercato relativa alla Fiorentina. Come riportato da L’Equipe, infatti, il club viola avrebbe messo gli occhi su Yannis Salibur, centrocampista del Guingamp. Il giocatore è in scadenza nel 2019 e ha più volte ribadito che potrebbe cambiare aria proprio in questa sessione invernale di mercato. Sulle sue tracce ci sono anche Siviglia e WBA, mentre il suo valore di mercato si aggira tra i 6 e gli 8 milioni di euro.