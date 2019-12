© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le buone prestazioni del centravanti Gennaro Borrelli con la maglia del Pescara in Serie B hanno acceso l’interesse dei grandi club per il calciatore classe 2000. Dopo le sirene dalla Bundesliga e gli interessamenti di due club che hanno un filo diretto con gli abruzzesi come Parma e Juventus, un altro club di Serie A si sarebbe mosso per il possente attaccante centrale. Si tratta, come riferisce Pescarasport24.it, della Fiorentina che vorrebbe prelevarlo già a gennaio per poi lasciarlo in prestito al club biancoazzurro almeno fino a fine stagione, se non per 18 mesi, in modo che possa giocare e maturare prima di effettuale il salto di categoria.