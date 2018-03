Fiorentina, occhi sul centrocampista dell'Empoli Krunic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli guida la classifica di serie B e molti giocatori si stanno mettendo in luce, come Rade Krunic, uno dei centrocampisti migliori per rendimento e qualità della cadetteria. Per questo molti club di serie A lo stanno monitorando, tra questi anche la Fiorentina. Lo riporta TuttoB.com.