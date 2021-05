Fiorentina, occhi sull'attacco: un poker di nomi per il reparto offensivo di Gennaro Gattuso

Per prima cosa rinforzare il reparto offensivo. Questo è l’obiettivo della nuova Fiorentina di Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, sono diversi i giocatori sul taccuino della dirigenza viola. Il primo è Giacomo Raspadori, che il Sassuolo valuta 15 milioni ma che potrebbe essere una pista percorribile, il secondo è Jeremie Boga, per cui i neroverdi chiedono 23 milioni di euro. Gli altri due nomi invece sono Nwanko Simy, per cui il Crotone chiede circa 10 milioni, e Musa Barrow.