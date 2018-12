© foto di Giacomo Morini

Il Corriere dello Sport - Stadio di questa mattina parla di quelli che sono i movimenti della Fiorentina per la porta in vista del prossimo mercato. Alla società viola sono arrivate diverse richieste per Bartlomej Dragowski, non ultima quella del Kasimpasa, club di Super Lig turca. Il problema è legato però all'eventuale sostituto del portiere polacco come vice-Lafont. Nella lista ci sono Bardi del Frosinone e Leali del Perugia, mentre Viviano è un'ipotesi da scartare.