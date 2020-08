Fiorentina, offerta del Betis da 10 milioni per Pulgar: no dei viola che ne chiedono 15

Erick Pulgar resta nel mirino del Betis Siviglia che secondo quanto riportato da ESPN avrebbe fatto un'offerta alla Fiorentina da 10 milioni di euro, ritenuta però bassa dal club gigliato. I viola per lasciar partire il cileno ne chiedono 15, ma la società andalusa non intende mollare la presa e continuerà a trattare per assicurarsi il regista in vista della prossima stagione.