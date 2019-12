© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferito dai colleghi di GloboEsporte in Brasile, il Flamengo avrebbe presentato una proposta per il prestito con diritto di riscatto per Pedro. Il giocatore della Fiorentina piace molto ai rossoneri che, tramite gli agenti, hanno già informato i viola e attendono una risposta nei prossimi giorni. Sempre in patria, l'attaccante piace molto al Gremio, che sarebbe disposto a inserire nell'affare il cartellino di Kannemann per accontentare Pradè. E' tutto in mano alla Fiorentina, con Iachini che prima vorrebbe conoscere il brasiliano per poi eventualmente dare il via libera alla cessione.