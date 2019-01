© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Valentin Eysseric, trequartista della Fiorentina, è pronto a tornare in patria durante questa sessione di mercato. Tuttavia, come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, la trattativa potrebbe andare per le lunghe. Al momento sono arrivate richieste da parte di Nizza (la sua ex squadra) ed il Saint Etienne, ma entrambe le offerte non soddisfano la Fiorentina.