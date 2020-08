Fiorentina, offerti i rinnovi a Pezzella, Milenkovic e Chiesa: risposte attese a breve

vedi letture

Fra poche ore riprenderà la stagione e dalla Fiorentina filtra una linea di tranquillità e poca fretta riguardo al mercato in entrata. Lo riporta La Nazione che parla invece delle uscite e titola: "Tre rinnovi: prove di forza". Milenkovic, Pezzella e Chiesa sono tutti e tre in una situazione scivolosa vista la scadenza nel 2022 e gli è già stato proposto un rinnovo finora non accettato. Il club viola però è deciso a mostrare la propria forza e non accetta condizionamenti: è l'input arrivato direttamente da Commisso, che ha aperto alla sola cessione di Chiesa. L'attesa per una risposta dei tre aumenta.