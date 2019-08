Fiorentina, oggi incontro con l'Inter: potrebbe esserci anche Dalbert

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per lo scambio tra Biraghi e Dalbert. Manca ancora il via libera del calciatore brasiliano, ma in giornata è previsto un incontro tra Fiorentina e Inter proprio con l'intento di chiudere l'accordo. Al colloquio potrebbe essere presente anche lo stesso esterno sinistro interista, che dopo giorni di rifiuti ha aperto ieri al possibile approdo in viola. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.