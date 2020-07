Fiorentina, oggi l'osservato speciale sarà Belotti: in campo e sul mercato

Fiorentina-Torino non sarà soltanto una partita importante per la lotta salvezza. Parallelo alla sfida del "Franchi" potrebbe giocarsi un altro match sul mercato. Andrea Belotti è infatti da tempo uno degli obiettivi del club del presidente Commisso e, si legge su Tuttosport, la gara di questa sera potrebbe essere un'occasione per la dirigenza viola per attenzionare da vicino il capitano granata.