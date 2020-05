Fiorentina, oggi la ripresa individuale e facoltativa. Ma ben 6 nuovi positivi tra atleti e staff

Oggi è il giorno in cui la Fiorentina ricomincia con i lavori in vista della ripresa. Ma, aspettando anche che l'asso Ribery faccia il suo rientro da Monaco di Baviera, non è un riavvio sereno quello che aspetta i viola, oggi convocati al Centro Sportivo Davide Astori per sessioni di allenamento individuali e facoltative. Il motivo è presto detto: il risultato dei test di massa svolti da calciatori e membri dello staff, che ha portato ad evidenziare la presenza di sei casi positivi al Covid-19 tra i gigliati. Perfettamente suddivisi, tre e tre, la Fiorentina, pur volendo tenere una linea di assoluta trasparenza, si è comunque riservata di tutelare la privacy dei contagiati, evitando di far sapere i nomi ma limitandosi solamente a sottolinearne il numero. Sei, non banale se si considera che già due mesi fa erano stati trovati positivi Cutrone, Pezzella e Vlahovic, oltre ad altri tesserati, per un totale che - parola di Rocco Commisso - aveva raggiunto più o meno la dozzina. Sono tutti asintomatici, e stanno bene, ma sicuramente non lasciano la società nella più completa tranquillità, in vista di una ripresa che sembra iniziare già mozza e immersa nei dubbi come quelli alimentati dai brasiliani Dalbert e Igor, i quali, senza troppi giri di parole, hanno espresso la loro volontà personale di non riprendere con il calcio giocato.