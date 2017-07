Fiorentina, oggi si decide il futuro di Borja Valero: vertice club-giocatore

© foto di Federico De Luca

Borja Valero - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - è sicuramente il capitolo più complicato tra le cessioni della Fiorentina. Come è successo con Bernardeschi, secondo la società deve essere Borja a dire pubblicamente se vuole restare o meno in maglia viola. Oggi - con il vertice club-giocatore - sarà il giorno della verità. La Fiorentina è disposta a venire incontro ai desideri di uno dei giocatori simbolo dell’ultimo ciclo. Ma non intende essere accusata per qualcosa che non ha commesso.